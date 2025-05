Aleksei Gromyko | dialogo e negoziati per normalizzare i rapporti internazionali

Aleksei Gromyko, nipote del famigerato ministro degli Esteri sovietico, è un esperto di diplomazia e forte sostenitore del dialogo per risolvere le tensioni internazionali. Come dirigente dell’Istituto europeo dell’Accademia delle Scienze, si dedica alla preparazione di rapporti strategici sui Paesi europei, influenzando così i negoziati per una normalizzazione dei rapporti globali.

AlekseiGromyko, nipote del celebre ministro degli Esteri sovietico, è un esperto diplomatico che ha sempre creduto nel valore del dialogo. Dirigente dell'Istituto europeo dell'Accademia delle Scienze, si occupa della preparazione di relazioni e dossier sui Paesi comunitari, documenti che vengono in seguito inviati alle ambasciate e talvolta direttamente al Cremlino. La sua posizione riflette .

