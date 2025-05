Alcaraz batte Khachanov e festeggia citando Leonida

Carlos Alcaraz conquista i quarti di finale agli Internazionali BNL d'Italia, superando Karen Khachanov in una intensa battaglia di tre set (6-3, 3-6, 7-5). Al termine della partita, il giovane talento spagnolo celebra il suo trionfo citando Leonida, dimostrando che la determinazione e il coraggio sono fondamentali anche nel tennis.

AGI - Carlos Alcaraz, con molta fatica, si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia di tennis battendo in tre set la testa di serie numero 23 Karen Khachanov (6-3 3-6 7-5) dopo due ore e 28 minuti di battaglia. Al termine, sulla telecamera scrive una citazione storica relativa alla battaglia delle Termopili, dove gli Spartani di Leonida combatterono eroicamente contro i Persiani di Serse: "Le frecce oscureranno il sole", "Allora combatteremo all'ombra" (frase attribuita al generale spartano Dienekes). Le parole di Alcaraz dopo la partita "Sono felice di aver vinto questa partita veramente difficile, che è stata impegnativa anche dal punto di vista fisico – dice al termine della gara Alcaraz – al terzo set mi sentivo giù, ma grazie al pubblico sono riuscito a riprendermi e a vincere. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Alcaraz batte Khachanov e festeggia citando Leonida

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alcaraz batte Khachanov e festeggia citando Leonida - AGI - Carlos Alcaraz, con molta fatica, si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia di tennis battendo in tre set la testa di serie numero 23 Karen Khachanov (6-3 3-6 7-5) do ... 🔗msn.com

Pagina 0 | Alcaraz vuole Sinner e cita 300, Sparta e le Termopili: il messaggio in tv dopo aver steso Khachanov - Carlos Alcaraz approda ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Batte il russo Khachanov con il risultato di 6-3, 3-6, 7-5 in un partita dove ha incontrato qualche "sofferenza" fisica. Nonos ... 🔗tuttosport.com

Internazionali: Alcaraz ai quarti, battuto Khachanov in 3 set - Carlos Alcaraz strappa il pass per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Vince in tre set contro Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5. Adesso dovrà affrontare Jack Draper che ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tennis, Sinner batte Alcaraz e vola in finale a Miami dove troverà Medvedev-A34SPORT.IT

Wow, che performance di Jannik Sinner! Il 21enne è entrato nella finale del torneo Miami Masters 1000 con un’incredibile vittoria in rimonta su Carlos Alcaraz.