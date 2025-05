Albino donna tenta il suicidio un carabiniere non in servizio la salva Giorgia Meloni | Un eroe

Un carabiniere in congedo ha dimostrato un eroico intervento ad Albino, Bergamo, salvando una donna in procinto di suicidarsi da un cavalcavia. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha elogiato il suo coraggio e la prontezza d’azione. Un gesto che ricorda l'importanza di agire per preservare la vita.

GiorgiaMeloni si è complimentata con un carabiniere di Albino, in provincia di Bergamo, per aver salvato la vita ad una donna che si stava gettando da un cavalcaviaL'articolo Albino, donnatenta il suicidio, un carabiniere non in servizio la salva. GiorgiaMeloni: “Un eroe” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Albino, donna tenta il suicidio, un carabiniere non in servizio la salva. Giorgia Meloni: “Un eroe”

