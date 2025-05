Alberto e Charlene di Monaco festeggiano la prima comunione dei figli | un tenero dettaglio spunta nella foto ufficiale

Il 11 maggio, il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco hanno celebrato un evento molto speciale: la prima comunione dei loro figli gemelli, Jacques e Gabriella. La giornata è stata immortalata in una foto ufficiale, in cui un tenero dettaglio ha colpito l'attenzione, rendendo questo momento ancora più indimenticabile per la famiglia reale.

Domenica 11 maggio è stata una giornata meritevole di un ricordo da condividere sulla pagina Instagram ufficiale del principato di Monaco: Jacques e Gabriella, i figli gemelli del principe Alberto e della principessa Charlene, hanno celebrato la loro primacomunione durante una cerimonia tenuta. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Alberto e Charlene di Monaco festeggiano la prima comunione dei figli: un tenero dettaglio spunta nella foto ufficiale

