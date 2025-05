Albertini | "La Coppa Italia non salva la stagione del Milan non è accettabile Se hai smesso di lottare per lo Scudetto a dicembre"

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, esprime la sua delusione riguardo alla stagione attuale dei rossoneri. In un'intervista esclusiva a MilanNews, sottolinea che la Coppa Italia non basta a salvare una stagione in cui la squadra ha smesso di lottare per lo scudetto già da dicembre. Le sue parole arrivano alla vigilia di una sfida cruciale.

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha parlato in esclusiva a MilanNews alla vigilia della sfida che vede i rossoneri di Conceicao giocarsi. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Albertini: «Al Milan la Coppa Italia non basta. Conferma Conceicao? La mia idea è questa, su Leao e Maignan…» - Le parole di Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, sulla difficile stagione del club rossonero. Tutti i dettagli in merito Demetrio Albertini ha parlato a la Gazzetta dello Sport della stag ... 🔗calcionews24.com

Albertini: "Chi sogno per la panchina del Milan? L'Albertini tifoso sogna di alzare la Coppa Italia" - In merito al futuro della panchina rossonera, l'ex Milan Demetrio Albertini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha spiegato: "Se confermerei Coinceicao in caso di vittoria della ... 🔗milannews.it

Coppa Italia Milan, Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del percorso della squadra di Conceicao e non solo - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini, ex Milan, ha parlato così del derby di Coppa Italia stravinto dalla squadra di Conceicao: PAROLE – «Non me l’aspettavo, ma me la auguravo. 🔗milannews24.com

