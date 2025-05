Albania il Cpr è operativo | arrivano altri 23 migranti

L'Albania ha attivato il suo centro di permanenza per i migranti, accogliendo 23 nuovi arrivi. La recente vittoria del Premier Rama e una sentenza della Cassazione rafforzano il ruolo dell'hotspot come modello per l'Unione Europea nella gestione delle espulsioni dei clandestini. Un approccio controverso che potrebbe influenzare le politiche migratorie europee future.

La vittoria di Rama e la recente sentenza della Cassazione rilanciano l'hotspot in cui spedire i clandestini da espellere: un modello per l'Ue 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Albania, il Cpr è operativo: arrivano altri 23 migranti

