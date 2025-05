Albania Edi Rama Ho vinto le elezioni perchè c’è voglia di Europa

Edi Rama, il Premier albanese, ha dichiarato che la recente vittoria elettorale rappresenta un chiaro referendum a favore dell’Europa. In un’intervista a Repubblica, Rama sottolinea come il suo partito incarni al meglio il desiderio di integrazione europea, evidenziando la rapidità delle trattative in corso per avvicinare l’Albania all’Unione Europea.

ROMA (ITALPRESS) – “Queste elezioni sono state un referendum sull’Europa. Abbiamo vintoperchè qui c’è una gran voglia di Europa che noi incarniamo meglio di tutti. La gente vuole arrivarci. Stiamo negoziando a velocità impressionante”. A parlare, intervistato da Repubblica, è il socialista Edi Rama, che ha trionfato alle elezioni in Albania.“La Ue è una casa di ricchi e non apre la porta quando bussi. Devono avere l’interesse a farlo e ora l’hanno aperta. Ma non è detto che lo sarà per sempre”, aggiunge il primo ministro albanese”.“Per noi – aggiunge – è una questione di dignità e di diritto di cittadinanza in un continente dove siamo un popolo antico, ma siamo trattati sempre come stranieri. Essere europei non solo per diritto naturale, ma anche europeo, è per noi un traguardo storico”. 🔗Leggi su Ildenaro.it

