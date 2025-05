Alba Rohrwacher a Cannes 2025 | cosa aspettarsi dalla giurata italiana sul Red Carpet

Alba Rohrwacher farà il suo ingresso sulla Croisette nel 2025 come giurata della 78ª edizione del Festival di Cannes. Con il suo stile unico e la sua intensa presenza, l'attrice italiana promette di catturare l’attenzione sia per i film in gara sia per i suoi look sul red carpet. Aspettiamoci sorprese e glamour!

Il suo arrivo sulla Croisette non passa mai inosservato. Né per i film, né per i suoi look. AlbaRohrwacher è tra le giurate della 78ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio. Volto del cinema d’autore italiano, è stata chiamata a far parte della giuria presieduta da Juliette Binoche e composta, tra gli altri, da Halle Berry, l’indiana Payal Kapadia e il regista messicano Carlos Reygadas. Ma se il compito sarà quello di decretare la miglior pellicola in concorso, per il pubblico e per la moda, il focus si sposterà inevitabilmente su un altro fronte: il suo guardaroba. AlbaRohrwacher agli Oscar 2025: il look Valentino firmato da Alessandro Michele X Se sullo schermo porta spesso donne misteriose, irregolari, mai conformiste – dalla Lazzara della sorella Alice al dramma borghese di Le meraviglie fino ai ruoli più recenti nei film di Bispuri e Comencini – anche nel vestirsi Alba non conosce cliché. 🔗Leggi su Iodonna.it