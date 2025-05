Alatri fuochi d' artificio in centro senza autorizzazioni Denunciato un uomo

Alatri ha vissuto una serata turbolenta quando fuochi d'artificio non autorizzati hanno illuminato il cielo, disturbando gli abitanti del centro storico. A seguito di un esposto di un Comitato civico, la Polizia Locale ha avviato indagini, portando alla denuncia di un uomo responsabile dell'episodio. La tranquillità della città è stata messa a rischio.

Quella sera di qualche tempo fa non erano passati inosservati i fuochi di artificio che ad un certo punto della sera avevano illuminato e disturbato gli abitanti del centro storico di Alatri. Cosi a seguito di un esposto presentato da un Comitato civico, la Polizia Locale di Alatri, coordinata. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Alatri, fuochi d'artificio in centro senza autorizzazioni. Denunciato un uomo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alatri, fuochi d'artificio nel centro storico senza autorizzazione: scattano multa e denuncia

msn.com scrive: Uno spettacolo pirotecnico non autorizzato tenutosi nel centro storico di Alatri la sera del 27 aprile 2025 ha portato all’identificazione e denuncia ...

Spettacolo pirotecnico non autorizzato: scoperto e denunciato

Come scrive ciociariaoggi.it: La denuncia era stata presentata dal comitato civico per il centro storico. Soddisfatto il comandante della polizia municipale Nicola Bucciarelli ...

Fuochi d’artificio all’alba in centro: «Solo uno scherzo a un amico»

Lo riporta laprovinciacr.it: Ha svegliato migliaia di persone sparando all’improvviso da piazza della Rinascente. Scoperto grazie alle telecamere, si è beccato una multa da 300 euro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elabdellaoui, difensore del Galatasaray ferito da fuochi d'artificio a capodanno. Rischia di perdere la vista.

Il difensore della nazionale norvegese Omar Elabdellaoui, che gioca per la Turchia al Galatasaray, ha subito gravi ferite al viso e ad entrambi gli occhi a causa dei fuochi d'artificio durante i festeggiamenti di Capodanno.