Al Victoria club di Abano una settimana in musica

Al Victoria Club di Abano, ci attende una settimana indimenticabile all’insegna della musica. Dalla casa della famiglia Borile, situata nel cuore dell’Hotel Trieste & Victoria, ogni serata promette ritmi coinvolgenti e divertimento fino a domenica. Preparati a ballare e vivere emozioni uniche in un’atmosfera vibrantemente festosa!

Una settimana come sempre ricca al Victoriaclub di piazza Cortesi ad Abano. Il locale, della famiglia Borile, situato all’interno del complesso dell’Hotel Trieste & Victoria, propone da domani a domenica tanta musica da ballare.Mercoledì in musica ad AbanoAl Victoriaclub di piazza. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Al Victoria club di Abano una settimana in musica

