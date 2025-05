Al via Vivi Arquà Petrarca | un anno di eventi tra cultura musica e gusto

Al via "Vivi Arquà Petrarca", una straordinaria serie di eventi che, da maggio 2025 a marzo 2026, trasformerà il borgo in un palcoscenico di cultura, musica e gusto. Questa iniziativa celebra il legame profondo tra il territorio e la sua identità, offrendo esperienze uniche per riscoprire il patrimonio e le tradizioni locali.