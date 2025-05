Al via la riqualificazione di Palazzo Scotti | nell’ex distretto militare 34 residenze con spazi comuni

Inizia la riqualificazione di Palazzo Scotti, storica dimora nobiliare nel centro di Piacenza, un tempo sede del distretto militare. Il progetto prevede la trasformazione dell'edificio in 34 nuove residenze, complete di spazi comuni, combinando la tradizione con moderne esigenze abitative. Un nuovo capitolo per un palazzo che ha visto secoli di storia.

Fondazione a cavallo fra Trecento e Quattrocento, poi dimora nobiliare e da fine Ottocento sede del distrettomilitare, funzione mantenuta fino a pochi decenni fa. Ora PalazzoScotti, ubicazione centro storico di Piacenza, accoglierà trentaquattro nuove abitazioni - tra bilocali, trilocali. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Al via la riqualificazione di Palazzo Scotti: nell’ex distretto militare 34 residenze con spazi comuni

