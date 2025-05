Al via la riqualificazione di Palazzo Scotti | nell’ex distretto militare 34 residenze con spazi comuni

Inizia la riqualificazione di Palazzo Scotti, simbolo storico di Piacenza, che ospiterà trentaquattro nuove residenze con spazi comuni. Originato come fondazione tra Trecento e Quattrocento, ha vissuto varie trasformazioni, da dimora nobiliare a sede del distretto militare, fino a oggi, per restituire vitalità e modernità al cuore della città.

Fondazione a cavallo fra Trecento e Quattrocento, poi dimora nobiliare e da fine Ottocento sede del distretto militare, funzione mantenuta fino a pochi decenni fa. Ora palazzo Scotti, ubicazione centro storico di Piacenza, accoglierà trentaquattro nuove abitazioni - tra bilocali, trilocali. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Al via la riqualificazione di Palazzo Scotti: nell’ex distretto militare 34 residenze con spazi comuni

