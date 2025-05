Al via il Forum Compraverde Buygreen 2025

Al via il Forum Compraverde Buygreen 2025, un'importante iniziativa che sottolinea l'importanza del Green Deal europeo. Rallentare o rinunciare a questa transizione ecologica sarebbe un errore gravissimo. È fondamentale perseguire un cambiamento che sia non solo ambientale, ma anche sociale ed economico, garantendo inclusione e sostenibilità per tutti.

(Adnkronos) – Rallentare o abbandonare il Green Deal europeo non è un'opzione: sarebbe una follia, oltre che un suicidio industriale. L'urgenza non è solo ambientale, ma anche economica e sociale: serve una transizione ecologica efficace, giusta, concreta. Una transizione che non lasci indietro nessuno – né lavoratori, né piccole imprese – e che trasformi la .

