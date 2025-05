Al via Biblofestival | oltre 50 appuntamenti per bambini e famiglie

Al via il Biblofestival, la 22° edizione dedicata a bambini e famiglie! Dal 16 maggio al 14 giugno, oltre 50 appuntamenti animeranno le piazze, le strade e i parchi di ventidue comuni della provincia di Bergamo, offrendo eventi ricchi di cultura, divertimento e creatività. Non perdere questa straordinaria occasione di festeggiare la lettura insieme!

Prende il via venerdì 16 maggio a Curno, per concludersi sabato 14 giugno a Lallio e Cologno al Serio, la 22° edizione di Biblofestival. La rassegna, atteso appuntamento per famiglie e bambini, porterà nelle piazze, nelle strade, nei parchi e negli auditorium di ventidue comuni della provincia bergamasca più di cinquanta appuntamenti, pomeridiani e serali, tutti gratuiti, per ascoltare storie curiose, buffe e anche un po’ paurose o per assistere a spettacoli di teatro con personaggi magici e un po’ strampalati, di sicuro divertenti. Adulti e piccini saranno coinvolti poi in animazioni di piazza con giochi, musiche in situazioni poetiche o bizzarre. E ancora, laboratori creativi, incontri con autori e illustratori per ragazzi. Una girandola di situazioni divertenti e spensierate, un’esplosione di gioia e di coinvolgente divertimento dove grandi e piccini si potranno ritrovare anche protagonisti e parte attiva degli appuntamenti proposti. 🔗Leggi su Bergamonews.it