Al Teatro Puccini lo show di Michele Basile Stai Karma

Martedì 20 maggio, il Teatro Puccini di Firenze ospita "Stai Karma", lo spettacolo di Michele Basile. Artista poliedrico e fenomeno social con oltre 900.000 followers su TikTok, Basile promette un'esperienza unica, mescolando teatro e intrattenimento. Non perdere l'occasione di assistere a questo show che ha già registrato il sold out in altre città!

MicheleBasile, artista poliedrico, attore, insegnante di Teatro, speaker pubblicitario e fenomeno social con una community di quasi 900mila followers su TikTok e quasi 300mila su IG, arriva al TeatroPuccini di Firenze martedì 20 maggio (ore 21.00) con il suo spettacolo che ha registrato il sold. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Al Teatro Puccini lo show di Michele Basile "Stai Karma"

