Al ’Picco’ per consolidare il terzo posto Il mister | Vogliamo e dobbiamo vincere

Al Picco, la squadra è pronta a lottare per consolidare il terzo posto in classifica. Mister Luca D’Angelo ha sottolineato l'importanza della vittoria contro il Cosenza, già retrocesso, sottolineando che il successo è fondamentale per il percorso della stagione. La partita è un'opportunità da non perdere.

"Vogliamo e dobbiamovincere la partita contro il Cosenza. Il monito lanciato da mister Luca D’Angelo venerdì scorso è indicativo di quanto la gara di stasera con i rossoblù calabresi (stadio ‘Picco’, fischio di inizio alle ore 20,30, arbitra Di Marco), già matematicamente retrocessi, sia fondamentale per consolidare il terzoposto in classifica. Una terza piazza che lo Spezia stramerita, visto che per 37 giornate è sempre stato davanti all’inseguitrice Cremonese. Purtroppo il passo falso con i grigiorossi obbligherà il tecnico aquilotto a fare ricorso, anche in questa circostanza, stante i tanti infortuni che stanno attanagliando la squadra, a giocatori stakanovisti che avrebbero avuto bisogno di riposare.Non ci sarà Salvatore Esposito che, però, sulla base degli esami diagnostici effettuati ieri pomeriggio, non ha riportato un infortunio così grave come si temeva: per lui il campionato non è finito. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Al ’Picco’ per consolidare il terzo posto. Il mister: "Vogliamo e dobbiamo vincere"

