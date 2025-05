Al parco archeologico di Ostia Antica il 23 Raduno Nazionale di Natura a Cavallo

Il 13 maggio 2025, il Parco Archeologico di Ostia Antica ha accolto con entusiasmo il 23° Raduno Nazionale di Natura a Cavallo. Oltre 300 binomi, provenienti da ogni angolo d'Italia, hanno reso questo evento una celebrazione unica, fondendo arte, storia e natura in un contesto mozzafiato. Un'esperienza indimenticabile per cavalieri e appassionati.

Ostia, 13 maggio 2o25- Nel pomeriggio di ieri, OstiaAntica ha ospitato con grande successo il 23° RadunoNazionale di Natura a Cavallo, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 300 binomi provenienti da tutta Italia, trasformando il parcoarcheologico in un palcoscenico Naturale di straordinaria bellezza.Presente all’evento oltre il presidente di ASI Emilio Minunzio, il padrone di casa Alessandro D’Alessio direttore del parcoarcheologico di OstiaAntica, Antonio Caliendo assessore al Turismo e alle attività produttive del Municipio Roma X, Emanuela Droghei, Consigliera Regionale del Partito Democratico del Lazio, che a margine dell’appuntamento ha dichiarato:“Partecipare a un evento straordinario come questo, unico nel suo genere, che ha portato oltre 300 binomi da tutta Italia nel magnifico scenario del parcoarcheologico di OstiaAntica, è stato per me un grande regalo. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

