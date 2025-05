Al Palasport c' è il playoff di basket il Palio in caso di maltempo trasloca

Al Palasport si svolgerà il playoff di basket, ma le incertezze del maltempo potrebbero far traslocare il Palio. "Per garantire alla squadra di basket di giocare la partita casalinga di playoff del 18 maggio, riceviamo dal Servizio Sport del Comune la revoca della disponibilità ad utilizzare il..." continua la comunicazione della Fondazione Palio.

Gioca il basket, il Paliotrasloca. “Al fine di permettere alla squadra cittadina di basket di disputare la partita casalinga di playoff, in data 18 maggio – si legge nel comunicato della Fondazione Palio -, riceviamo dal Servizio Sport del Comune la revoca alla disponibilità ad utilizzare il. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Al Palasport c'è il playoff di basket, il Palio (in caso di maltempo) trasloca

