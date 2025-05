Al Palasport c' è il playoff di basket il Palio in caso di maltempo trasloca

Il palasport si prepara a diventare il fulcro del playoff di basket, mentre il Palio si adatta alle condizioni meteorologiche. "Per garantire alla squadra di disputare la partita casalinga del 18 maggio, il Comune ha revocato la disponibilità delle strutture per il Palio", annuncia la Fondazione Palio. Un cambiamento che unisce sport e tradizione.

Gioca il basket, il Paliotrasloca. "Al fine di permettere alla squadra cittadina di basket di disputare la partita casalinga di playoff, in data 18 maggio – si legge nel comunicato della Fondazione Palio -, riceviamo dal Servizio Sport del Comune la revoca alla disponibilità ad utilizzare il.

