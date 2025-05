Al ’Mariani’ il corto è protagonista Cinque proiezioni dalle 21

Al cinema Mariani di Ravenna, una serata dedicata al cortometraggio con cinque proiezioni a partire dalle 21. In programma le migliori opere selezionate per i Nastri d’Argento, con un biglietto unico di 5 euro. Il pubblico sarà coinvolto nella scelta del miglior corto, votando le opere proiettate, tra cui "Marcello".

Serata dedicata ai cortometraggi al cinema Mariani (via Ponte Marino, Ravenna). Si comincia alle 21, con la proiezione delle migliori opere selezionate per i Nastri d'argento (biglietto unico 5 euro). Il pubblico voterà il miglior corto.Il programma prevede la proiezione di Marcello (Nastro d'Argento miglior corto di fiction) di Maurizio Lombardi. I protagonisti sono Marcello e Nino che distruggono per vendetta il bar di un boss di quartiere. In fuga, Marcello si nasconde senza saperlo su un set di Cinecittà.Seguirà il corto Playing god (foto) di Matteo Burani, per l'animazione di Arianna Gheller. Il corto ha vinto il Nastro d'Argento miglior corto d'animazione. La trama: una scultura d'argilla prende vita nell'oscurità di un laboratorio, circondata da misteriose creature.Seguirà Pinocchio Reborn dell'attore e regista Matteo Cirillo, vincitore di due premi a 'Corti da Sogni'.