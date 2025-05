Al giornalista Rai Iacopo Volpi il premio Salvatore Gioiello

Giovedì alle 20:30, presso il Circolo Aurora di Forlì, il Panathlon Club consegnerà il prestigioso “Premio Salvatore Gioiello” al giornalista Rai Iacopo Volpi. Questa annuale celebrazione onora non solo il socio Salvatore Gioiello, ma anche coloro che si sono distinti nel campo sportivo e sociale, promuovendo valori di eccellenza e impegno.

Puntuale come tutti gli anni, il Panathlon Club Forlì consegnerà giovedì alle 20,30 nei locali del Circolo Aurora (corso Garibaldi, 80), il "premioSalvatoreGioiello", una delle manifestazioni più importanti realizzate dal sodalizio forlivese, che intende ricordare non soltanto il Socio.

