Al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte le Camminate nella biodiversità del FAI

Domenica 18 maggio, il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte, storica ex fruttiera reale, apre le sue porte per le “Camminate nella biodiversità” del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Un'occasione unica per esplorare la ricca biodiversità di questa area, immersi nella bellezza naturale e nella storia voluta da Carlo di Borbone.

Domenica 18 maggio il GiardinoTorre del RealBosco di Capodimonte, ex fruttiera Reale, azienda agricola produttiva e vivaio all'interno della riserva di caccia voluta da Carlo di Borbone, partecipa alle "Camminatenellabiodiversità" del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano: per la prima volta il.

