Al concorso La piccola impresa che vorrei trionfano gli studenti del Pinchetti di Tirano

Si conclude con un inaspettato ex aequo la seconda edizione del concorso "La piccola impresa che vorrei", organizzato da Confapi Lecco Sondrio. Quest'anno, gli studenti del Pinchetti di Tirano si sono distinti, contribuendo al successo dell'iniziativa dedicata alle scuole secondarie di secondo grado e ai CFP delle province di Lecco e Sondrio, coinvolgendo ben 22 classi.

