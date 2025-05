Al Circolo 25 Aprile proiezione del film Un mondo nuovo per il 75 anniversario della Dichiarazione Schuman

Al Circolo 25 Aprile, si terrà la proiezione del film "Un Mondo Nuovo" in occasione del 75° anniversario della Dichiarazione Schuman. Questa iniziativa segna la Giornata dell'Europa, celebrata ogni 9 maggio, che omaggia la pace e l'unità europea, ispirandosi alla storica proposta di collaborazione politica avviata nel 1950 da Robert Schuman.

La Giornata dell'Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, celebra la pace e l'unità in Europa. La data segna l'anniversario della storica dichiarazione del 1950 in cui l’allora ministro degli Esteri Francese Robert Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Al Circolo 25 Aprile proiezione del film “Un mondo nuovo” per il 75° anniversario della Dichiarazione Schuman

