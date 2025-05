Al Campus Gemelli di Roma via al Clinical Trials Day

Il Campus di Ricerca Gemelli di Roma si prepara a celebrare il Clinical Trials Day, un evento che sottolinea l'importanza della ricerca clinica e della collaborazione tra università e istituzioni sanitarie. Il 20 e 21, esperti e professionisti si riuniranno per condividere conoscenze e promuovere innovazioni nel settore della salute.

Roma (ITALPRESS) – Il ‘Campus di Ricerca Gemelli’, sintesi della sinergia tra Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, in collaborazione con l’Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola si prepara ad accogliere il ClinicalTrials Day, il 20 e 21 maggio a Roma: due giornate di confronto ad alto livello, dedicate all’innovazione terapeutica, alla crescita della ricerca clinica in Italia e alla formazione delle nuove figure professionali della medicina traslazionale.Alla conferenza stampa di presentazione della due giorni sono intervenuti il Professore Antonio Gasbarrini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore Scientifico facente funzioni della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Professore Sergio Alfieri, Ordinario di Chirurgia Generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore Area Clinico-Scientifica dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, il Dottore Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Dottore Daniele Piacentini, Direttore Generale dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola e la Dottoressa Vincenzina Mora, Responsabile del Clinical Trial Office (CTO) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e coordinatrice dell’evento. 🔗Leggi su Ildenaro.it

