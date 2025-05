Al Bissuola 130 studenti impegnati nelle sfide a circuito con i Lagunari

Al Bissuola, 130 studenti si sono sfidati in emozionanti prove a circuito con i lagunari. Grazie alla collaborazione tra la Polisportiva Terraglio e il Reggimento Lagunari, si è svolta la prima edizione della "Serenissima School Challenge", martedì 13 maggio, al parco Albanese-Bissuola, un'iniziativa dedicata agli studenti delle scuole superiori mestrine.

