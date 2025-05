Al Bastione delle Maddalene la Festa degli Aquiloni

Il 18 maggio, dalle 14.30 alle 18, il Bastione delle Maddalene a Veronetta si trasformerà in un magico palcoscenico per la Festa degli Aquiloni. Un pomeriggio dedicato alla creatività e alla fantasia, in cui il cielo si colorerà di forme e colori. Non perderti questo evento speciale nell’ambito dell’iniziativa “Ti aspetto al parco” del Comune di Verona!

