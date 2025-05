Ajax Farioli non butta via la stagione | Siamo in Champions risultato importante se si considera da dove veniamo

Francesco Farioli, tecnico dell'Ajax, analizza la situazione della sua squadra in vista della sfida contro il Groningen. Nonostante le difficoltà recenti, sottolinea l'importanza di essere in Champions League, evidenziando i progressi compiuti. La determinazione del mister emerge chiaramente in conferenza stampa, dove riflette sul cammino della squadra e sugli obiettivi futuri.

Ajax, Farioli non butta via la stagione: «Siamo in Champions, risultatoimportante se si considera da doveveniamo» Dopo il ko contro il Nec nel precedente turno di campionato, e in attesa della gara contro il Gronigen di domani, Francesco Farioli, tecnico dell’Ajax ha parlato in conferenza stampa della stagione del suo club. PAROLE – . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ajax, Farioli non butta via la stagione: «Siamo in Champions, risultato importante se si considera da dove veniamo»

Ne parlano su altre fonti

Ajax, Farioli non butta via la stagione: «Siamo in Champions, risultato importante se si considera da dove veniamo»

Riporta calcionews24.com: Ajax, Farioli non butta via la stagione: «Siamo in Champions, risultato importante se si considera da dove veniamo» Dopo il ko contro il Nec nel precedente turno di campionato, e in attesa della gara ...

Clamoroso Ajax! Farioli travolto 3-0 in casa dal NEC: si riapre l'Eredivisie e due gare dalla fine

Scrive tuttomercatoweb.com: Dal possibile match ball, ad un campionato completamente riaperto. E' accaduto oggi in Olanda con l'Ajax di Francesco Farioli che ha perso 3-0.

Farioli: "Futuro? I miei desideri e le mie volontà sono chiari"

Secondo ilromanista.eu: Il tecnico dell'Ajax ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Nimega, soffermandosi anche su cosa potrebbe accadere al termine della stagione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Courtney Stodden butta nel water il suo anello di fidanzamento da 5 carati: Fuori il vecchio, dentro il nuovo!

In una sorprendente mossa di "pulizie di primavera", Courtney Stodden ha deciso di liberarsi di un significativo simbolo del suo passato.