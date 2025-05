airbnb punta a diventare il tuo concierge personale

Airbnb si evolve, ambendo a diventare il tuo concierge personale, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza unica. Dai materassini gonfiabili a San Francisco fino a viaggi indimenticabili, la piattaforma offre ora servizi su misura per soddisfare ogni tuo desiderio. Scopri come Airbnb sta rivoluzionando il concetto di ospitalità, rendendo ogni viaggio memorabile.

C'era una volta un materassino gonfiabile, insieme con un soggiorno improvvisato a San Francisco e due ragazzi con più idee che budget. Poi sono arrivati 2 miliardi di ospiti, e poi ancora una pandemia, la successiva riscoperta del viaggio e l'ossessione globale per l'autenticità. Oggi, diciassette anni dopo, Airbnb torna sul palco – a Los Angeles, manco a dirlo – e lancia un messaggio chiaro: dimentica i vecchi confini tra casa, hotel, esperienza e sogno. Non è un viaggio, è una nuova maniera di abitare il mondo.Brian Chesky, co-fondatore e CEO di Airbnb, dice così: «Ora con Airbnb puoi fare molto di più che.