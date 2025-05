Aica arriva una commissione d' indagine | anche la giunta sostiene la proposta

È stata avanzata una proposta per l'istituzione di una commissione d'indagine su Aica, sostenuta dall'intera giunta. L'assessore ai servizi a rete Alessandro Curreri esprime entusiasmo per questa iniziativa, che sarà ora presentata al consiglio comunale per il voto. "Ho partecipato all’incontro..." continua la dichiarazione, sottolineando l'importanza della trasparenza e della responsabilità.

L'assessore ai servizi a rete Alessandro Curreri esprime la propria soddisfazione per la proposta della conferenza dei capigruppo per l'istituzione di una commissione di indagine su Aica. La proposta dovrà essere portata in consiglio comunale e sottoposta al voto."Ho partecipato all'incontro.

