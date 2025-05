AI Week Zangrillo | L’intelligenza artificiale può aiutare la pubblica amministrazione

L'intelligenza artificiale rappresenta una rivoluzione per la pubblica amministrazione, ottimizzando i processi e migliorando l'efficienza. Con l'AI, le istituzioni possono affrontare nuove sfide, potenziando le capacità dei dipendenti e innovando i servizi al cittadino, per una gestione più efficace e moderna.

MILANO (ITALPRESS) – “L’intelligenzaartificiale sta generando una trasformazione radicale nei processi produttivi ed organizzativi, ponendo nuove sfide culturali e professionali anche per il settore pubblico. Non è uno strumento destinato a sostituire le persone, ma a potenziarne capacità e competenze”. Lo ha dichiarato il ministro per la pubblicaamministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo oggi a Milano, in occasione della 6° edizione di AI Week, l’evento dedicato alL’intelligenzaartificiale.Nel suo intervento, il ministro ha illustrato i progetti messi in campo del dipartimento della Funzione pubblica per rafforzare la formazione delle persone. Un’azione necessaria per affrontare la transizione digitale e costruire una pubblicaamministrazione moderna e in grado di offrire servizi sempre più in linea con le esigenze di cittadini e imprese. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - AI Week, Zangrillo: “L’intelligenza artificiale può aiutare la pubblica amministrazione”

