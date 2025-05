AI in oftalmologia | diagnosi precisa riduzione attese e supporto clinico da Piovella

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando l'oftalmologia, migliorando la diagnosi e riducendo le attese grazie a soluzioni innovative. Con il supporto clinico di Piovella, questa tecnologia affronta le sfide del sistema sanitario, ottimizzando i tempi d'attesa e garantendo un'assistenza di alta qualità per i pazienti che necessitano di interventi chirurgici.

L'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il campo dell'oftalmologia, contribuendo in maniera strategica a superare criticità importanti nel sistema sanitario. Attualmente, il percorrere delle liste d'attesa è una realtà complessa: tempi che si estendono fino a due anni per la chirurgia della cataratta e fino a un anno per una semplice visita specialistica nel settore pubblico.

