ai domiciliari rapina poste grazie a un permesso per una visita medica

Un uomo, già condannato per rapina, è riuscito a mettere a segno un colpo nell'ufficio postale grazie a un permesso per una visita medica. Arrestato insieme a un complice, la Polizia di Stato ha fermato la sua fuga, evidenziando le falle nel sistema di controllo dei detenuti agli arresti domiciliari.

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato condannato in via definitiva per rapina uno dei due banditi arrestati oggi dalla Polizia di Stato dopo avere messo a segno un colpo nell’ufficio postale di via Michelangelo Da Caravaggio. All’uomo erano stati concessi i domiciliari con il braccialetto elettronico per motivi di salute. Per effettuare la rapina ha sfruttato la libertà temporanea che gli era stata concessa oggi affinché si sottoponesse a una visitamedica. Il fascicolo è destinato ai magistrati della Procura di Napoli in particolare alla VII sezione coordinata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli. L'articolo Ai domiciliarirapinaPostegrazie a un permesso per una visitamedica proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it