Ai domiciliari organizza festa per il suo compleanno | vicino lo segnala su YouPol 29enne in carcere

Un 29enne agli arresti domiciliari ha organizzato una festa per il suo compleanno, ma la celebrazione ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine grazie a una segnalazione su Youpol. All'arrivo della polizia, alcuni invitati erano già pronti al brindisi, mentre altri cercavano di fuggire. Il giovane è stato riportato in carcere.

Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato quattro invitati ancora seduti in attesa del brindisi, mentre in due stavano tentando la fuga per le scale. Il 29enne è stato portato in carcere. 🔗Leggi su Fanpage.it

