Agrumicoltura desalinizzare e depurare per irrigare | a Grammichele la 3 tappa del progetto Idro

Inizia a Grammichele la terza tappa del progetto Idro, un'iniziativa innovativa per desalinizzare e depurare le acque destinate all'irrigazione. Con la siccità che ha colpito il 2024 e minaccia l'agrumicoltura, è fondamentale mettere in campo strategie efficaci per garantire un futuro sostenibile a questo comparto vitale. Scopriamo insieme la ricetta del successo.

La ricetta per combattere efficacemente la siccità è composta da tanti ingredienti ognuno importante per far si che quanto verificatosi durante il 2024, con l’eccezionale assenza di precipitazioni che ha messo a rischio l’intero comparto agrumicolo, rimanga solo un brutto ricordo. In questa. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Agrumicoltura, desalinizzare e depurare per irrigare: a Grammichele la 3° tappa del progetto Idro

Se ne parla anche su altri siti

Desalinizzare per irrigare, in Sicilia arriva il Progetto Idro

Lo riporta askanews.it: Roma, 9 mag. (askanews) – Desalinizzare e depurare per irrigare, arriva in Sicilia il progetto I.D.R.O contro la siccità, elaborato dal Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia per approfondire la tecni ...

La scelta dell'impianto irriguo in agrumicoltura

Come scrive freshplaza.it: Per comprendere meglio gli aspetti legati all'irrigazione in agrumicoltura, ci siamo avvalsi dell'expertise di un professionista nel settore: Carmelo Asero, agronomo di lungo corso ed esperto in ...