Agrofutura celebra il cibo come protagonista, unendo oltre mille cuori a tavola, dalle Due Torri al Nettuno. In questo contesto evocativo, il progetto B.Great - Intelligenza Alimentare si impegna a realizzare iniziative per supportare i giovani che affrontano Disturbi Alimentari e le loro famiglie, creando una rete di solidarietà e consapevolezza.

Oltre mille cuori, seduti insieme a un unico tavolo dalle Due Torri al Nettuno, per realizzare progetti dedicati ai ragazzi che soffrono di Disturbi Alimentari e sostenere le loro famiglie. Questo è il contesto altamente evocativo, anche umanamente, di B.Great, Intelligenza Alimentare, progetto alimentare a scopo benefico, creato da Fondazione PASS e Bimbo Tu che il 31 maggio porterà tante persone a condividere una missione virtuosa nel centro di Bologna, con lo scopo di raccogliere fondi a favore delle attività di sensibilizzazione e dei progetti terapeutici rivolti alle famiglie dei ragazzi. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agrofutura: il cibo è protagonista

