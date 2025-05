Agrigento celebrata durante l' Inverdurata di Pachino il sindaco | Motivo di orgoglio

Agrigento, Capitale italiana della cultura, è stata celebrata durante la diciannovesima edizione de "L'inverdurata" di Pachino. Questo evento, promosso dall’Apac (Associazione pachinese anticrimine), rappresenta un motivo di orgoglio, riaffermando l’importanza della legalità e valorizzando le tradizioni artistiche e culturali del territorio. Un connubio tra arte e impegno sociale che unisce la comunità.

Agrigento Capitale italiana della cultura è stata celebratadurante la diciannovesima edizione de "L'Inverdurata" di Pachino, evento promosso dall’Apac (Associazione pachinese anticrimine) per riaffermare e rilanciare il valore della legalità in tutte le sue forme, esaltando, nel contempo, il. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Agrigento celebrata durante l'Inverdurata di Pachino, il sindaco: "Motivo di orgoglio"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Agrigento Capitale italiana della Cultura omaggiata a Pachino - A Pachino, in provincia di Siracusa, si è conclusa la 19° edizione de “L’inverdurata”, promossa dall’Apac (Associazione pachinese anticrimine) al fine di riaffermare e rilanciare il valore della legal ... 🔗scrivolibero.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

AGRIGENTO, CUCCIOLO LANCIATO DA UN’AUTO IN CORSA

OGNI 60 SECONDI UNA SPECIE ANIMALE SUBISCE VIOLENZA. OGNI MINUTO CONTA!Un cucciolo di una settimana circa, ancora con gli occhi chiusi, è stato abbandonato dopo essere stato lanciato da un’auto in corsa a Menfi (Agrigento), in una stradina di campagna.