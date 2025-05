Agricoltura sottosegretario La Pietra e Veneri Fdi | L’accordo tra ministero e manifattura del sigaro è strategico per la nostra provincia

Arezzo, 13 maggio 2025 – Il sottosegretario La Pietra e l'onorevole Veneri di Fratelli d'Italia hanno annunciato un accordo strategico tra il Ministero dell'Agricoltura e le Manifatture del Sigaro Toscano. Questo investimento di circa 250 milioni di euro in dieci anni rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione della filiera del tabacco nella provincia.

Arezzo, 13 maggio 2025 – Ieri è stato sottoscritto un nuovo accordo tra il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e le Manifatture sigaro Toscano (MST) da circa 250 milioni di euro in dieci anni per rafforzare e dare continuità alla filiera italiana del tabacco Kentucky.“L’accordo – ha detto il sottosegretario del MASAF Patrizio La Pietra al momento della firma - rientra pienamente nel solco delle iniziative alle quali il ministero sta lavorando in ogni settore dell’Agricoltura e che su indicazione del ministro Lollobrigida stiamo incentivando per garantire certezze a tutte le componenti delle varie filiere agricole.Dare certezze agli agricoltori in termini economici e di durata, addirittura decennale come in questo caso, consentono, in particolare alle imprese di piccole e medie dimensioni, di poter programmare le proprie attività e gli investimenti produttivi, a tutto vantaggio dei lavoratori e del futuro della filiera tabacchicola”. 🔗Leggi su Lanazione.it