Agricoltori e allevatori consegnano 10 mila firme al presidente Sospiri sull' emergenza fauna selvatica

Il 13 maggio, agricoltori e allevatori abruzzesi hanno consegnato quasi 10 mila firme al presidente del consiglio regionale, sospiri, per sensibilizzare sull'emergenza fauna selvatica. L'azione si è svolta durante un'audizione in conferenza dei capigruppo all'Aquila, evidenziando la crescente preoccupazione della categoria per i danni causati dalla fauna selvatica nelle aree agricole.

Consegnate quasi 10 mila firme nella mattinata del 13 maggio al presidente del consiglio regionale da parte degli agricoltori e allevatori abruzzesi, nella sede del consiglio regionale all'Aquila. Un gesto compiuto durante l'audizione in conferenza dei capigruppo, alla presenza dell'assessore.

