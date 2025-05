Agri marmiferi aziende a rischio | Emendamento alla filiera corta

La proposta di emendamento all'articolo 23 del regolamento per la concessione degli agri marmiferi, avanzata dal consigliere d'opposizione Massimiliano Bernardi, mira a sostenere le aziende del settore in difficoltà. Gli imprenditori, alle prese con difficoltà crescenti, chiedono con urgenza una revisione della filiera corta per garantire la sostenibilità e la sopravvivenza delle loro attività.

Una modifica dell'articolo 23 del regolamento per la concessione degli Agrimarmiferi. La proposta, da tempo in attesa di risposta, arriva nuovamente dal consigliere d'opposizione Massimiliano Bernardi e accoglie le istanze di tutti quegli imprenditori che non riescono a far fronte alla percentuale del 50 per cento di lavorzione del marmo in loco, prevista dalla legge regionale 35. Una percentuale che il consigliere più volte ha contestato, anche in consiglio comunale, perché difficile da raggiungere per le aziende più piccole, che rappresentano circa l'80 per cento del settore lapideo apuano. Soglia che, nel caso non venisse rispettata, comporterebbe la perdita della concessione."I materiali trasformati meno pregiati non hanno mercato - spiega Bernardi - e tante aziende non hanno nemmeno spazio per stoccare il materiale trasformato invenduto.