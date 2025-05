Agostiniano o gesuita? Modi diversi di essere Chiesa e di guardare il mondo

L'agostiniano e il gesuita rappresentano due modi distinti di essere chiesa e di interpretare il mondo. L'elezione di un pontefice con una solida tradizione spirituale influenzala sua guida. Con Papa Francesco, l'influenza gesuita si manifesta nel discernimento, nella scelta delle periferie e nell'accento sulla missione, creando un approccio unico nella conduzione della Chiesa.

Quando un pontefice viene da una tradizione spirituale forte, quella tradizione lo accompagna anche dopo l’elezione. Con Papa Francesco, l’anima gesuita era presente in ogni gesto: nel discernimento come metodo, nella scelta per le periferie, nell’insistenza sulla missione. Con Papa Leone XIV, il tratto Agostiniano non si limita al passato da religioso o al nome assunto, ma pare già farsi impronta teologica. Due figure, due storie, due Modidiversi di stare nel mondo. Non in contrasto, ma in tensione. E proprio in quella tensione si gioca, forse, il futuro della Chiesa. Per capire la differenza, bisogna partire da lontano. Sant’Agostino, vescovo di Ippona, padre della Chiesa, pensatore ossessivo e geniale, cercava Dio nella profondità dell’interiorità umana. La sua teologia è radicale, a tratti cupa, attraversata dall’idea che il male non è un’illusione ma una ferita reale della volontà. 🔗Leggi su Ilfoglio.it