Agguato all' Ostiense ' Mido' non era solo Si scava tra le amicizie nei locali e non solo del buttafuori

L'agguato che ha colpito Mohamed Elwakil, noto come 'Mido', ha scosso il quartiere Ostiense. Il 27enne, buttafuori, è attualmente in coma farmacologico dopo 48 ore di lotta per la vita. Le indagini si intensificano, scavando tra le sue conoscenze in locali notturni, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento drammatico.

Mohamed Elwakil, il buttafuori conosciuto come 'Mido', lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni, dopo 48 ore dall'Agguato sull'Ostiense consumato domenica scorsa, continuano a essere critiche. L'egiziano 27enne è ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio in prognosi riservata. Lì i medici lo. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Agguato all'Ostiense, 'Mido' non era solo. Si scava tra le amicizie nei locali (e non solo) del buttafuori

