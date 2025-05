Aggressioni in treno i sindacati incontrano Trenitalia | Prime risposte positive ma vertenza resta aperta

Dopo lo sciopero del 6 maggio sulla sicurezza a bordo treno, i sindacati hanno incontrato Trenitalia il 13 maggio per discutere le aggressioni in treno. Sebbene siano emerse prime risposte positive, la vertenza rimane aperta, in un contesto in cui la Regione Liguria non ha ancora stanziato risorse aggiuntive necessarie per garantire maggiore sicurezza.

Dopo lo sciopero del 6 maggio sulla sicurezza a bordo treno proclamato dalla Filt Cgil, si è svolto oggi, martedì 13 maggio, l'incontro tra sindacati e azienda.In un contesto generale ancora segnato dalla mancata disponibilità della Regione Liguria a stanziare risorse aggiuntive per.

