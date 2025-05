Aggressioni 6 rapine e 3 furti | una sfilza di reati ad appena 20 anni

Fermo, 13 maggio 2025 – A soli 20 anni, un giovane di origini marocchine ha accumulato un impressionante curriculum criminale: sei rapine, tre furti e numerose aggressioni, anche contro le forze dell’ordine. Un percorso di illegalità estremamente precoce che solleva interrogativi sulla gioventù e la sicurezza nella società odierna.

Fermo, 13 maggio 2025 – Sei rapine, tre furti e diverse Aggressioni, anche ai danni delle forze dell’ordine, in pochi mesi. Un curriculum degno del più incallito dei criminali, un curriculum maturato però ad appena 19 anni di età. Il malvivente, oggi 20enne di origini marocchine domiciliato a Porto San Giorgio, alla fine è stato arrestato dai carabinieri di Fermo che hanno eseguito una misura restrittiva emessa dal giudice. A conclusione delle indagini il giovane è stato rinviato a giudizio. La lunga lista di reati commessi dal giovane inizia nel mese di gennaio 2024, quando viene arrestato in flagranza per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La sera del 10 gennaio, infatti, i militari di Porto San Giorgio intervengono in centro dove sono stati segnalati giovani extracomunitari che stanno arrecando disturbo e stanno compiendo atti vandalici. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it