Aggressione ai giardini 16enne pestata a sangue perché non gli dà un euro | Ubriachi erano due furie

Una tragica aggressione ha scosso Senigallia: una 16enne è stata brutalmente pestata a sangue da due uomini ubriachi, reazione violenta per un semplice rifiuto a cedere un euro. L'attacco, avvenuto ai giardini, ha causato gravi lesioni alla giovane, che ha subito una frattura della mandibola e una prognosi di 30 giorni.

Senigallia (Ancona), 13 maggio 2025 – pestata di botte per essersi rifiutata di dare un euro a due ubriaconi incontrati per strada. Vittima una 16enne che è stata presa a pugni in faccia fino alla rottura della mandibola, riportando 30 giorni di prognosi. Per quella Aggressione, avvenuta ai giardini pubblici della Rocca Roveresca di Senigallia, ci sono state due condanne ieri al tribunale di Ancona. Imputati per lesioni in concorso due romeni, uno di 36 anni e l'altro di 45 anni. Il primo sarebbe stato l'esecutore materiale del pestaggio e ha preso due anni e mezzo di reclusione mentre l'altro, suo complice, non avrebbe fatto nulla per impedire la violenza e avrebbe minacciato la vittima e la sua amica di morte.E' stato condannato a tre anni di reclusione. Il verdetto è stato deciso dalla giudice Alessandra Alessandroni alla fine del processo che c'è stato ieri e si è concluso con l'escussione in aula della vittima dell'Aggressione, oggi ormai 23enne.