Aggressione a Ottaviano | colpi con pistola a piombini contro quattro bengalesi denunciati due 18enni

A Ottaviano, due ragazzi di 18 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver aggredito quattro cittadini bengalesi con una pistola a piombini. L'episodio, avvenuto domenica, ha portato a gravi lesioni per le vittime, scatenando l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno avviato un'indagine sull'accaduto.

Due 18ennidenunciati per lesioni aggravate: aggrediti con pistola a piombiniquattro cittadini bengalesi a OttavianoNella giornata di domenica, la Polizia di Stato ha denunciato due 18enni, rispettivamente di Poggiomarino e Terzigno, per lesioni personali aggravate.In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano sono intervenuti in via Di Prisco ad Ottaviano per la segnalazione di alcuni soggetti feriti.I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dal titolare di un esercizio commerciale che, identificato per un 46enne originario del Bangladesh, ha raccontato che, poco prima, da un’auto con a bordo tre soggetti erano stati esplosi, con una pistola a piombini, dei colpi all’indirizzo di un altro connazionale nei pressi della sua attività commerciale. 🔗Leggi su Puntomagazine.it