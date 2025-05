Aggredita l’inviata di Striscia La Notizia | calci pugni e minacce durante un servizio

Durante un servizio a Maserada sul Piave, l'inviata di Striscia la Notizia, Rajae Bezzaz, è stata vittima di un'aggressione violenta. La giornalista e la sua troupe hanno subito calci, pugni e minacce, suscitando indignazione per l'attacco frontale alla libertà di stampa e alla sicurezza dei professionisti del settore.

Una violenta aggressione ha colpito l’inviata di Striscia la Notizia, Rajae Bezzaz, e la sua troupe durante le riprese di un servizio televisivo a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. La giornalista e i colleghi sono stati presi a calci, colpiti con pugni in pieno volto e minacciati di morte da alcuni residenti dell’abitazione in cui stavano girando. L’attrezzatura è stata distrutta e le schede di memoria sequestrate, rendendo ancora più grave l’episodio.Secondo quanto riferito dal programma satirico di Canale 5, il servizio riguardava un alloggio occupato abusivamente da una famiglia di etnia sinti, colpita da un provvedimento di sfratto esecutivo oltre due anni fa. All’inizio, gli occupanti sembravano disponibili al confronto, ma la situazione è degenerata rapidamente in un’escalation di violenza. 🔗Leggi su Thesocialpost.it