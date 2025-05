Aggredita e azzannata da un cane da 60 chili mentre passeggia | ragazza in ospedale

Una passeggiata tranquilla si trasforma in un incubo per una giovane ragazza aggredita da un cane meticcio di 60 chili. L'incidente è avvenuto a Solato di Pian Camuno, dove l'animale, sceso da un'auto, l'ha attaccata all'improvviso. Trasportata in ospedale, la ragazza affronta le conseguenze di un attacco inaspettato e violento.

Stava passeggiando tranquilla lungo via Case Greche, in località Solato di Pian Camuno, quando all’improvviso un cane, appena sceso da un'auto, le si è avvicinato. Un attimo dopo, l’aggressione. Forse ha cercato d’istinto di allontanarlo, ma non è servito: l’animale, un meticcio di circa 60 chili. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Aggredita e azzannata da un cane da 60 chili mentre passeggia: ragazza in ospedale

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pesaro, madre e figlia choc: azzannate da un cane a Cattabrighe. Aggredite alle spalle, vanno all’ospedale (la mamma, grave, a Torrette) - PESARO Madre e figlia aggredite e azzannate da un cane. La madre portata in eliambulanza al Torrette di Ancona. Ieri mattina madre e figlia, sono uscite di casa per una passeggiata, ... 🔗msn.com

Cane azzanna una bimba di 2 anni a passeggio con la mamma: era sfuggito al controllo della padrona - Bambina di 2 anni azzannata in strada da un cane – ilmamilio.it Momenti di paura nel quartiere Marconi , a Roma , dove una bambina di due anni è stata aggredita da un cane mentre si trovava in ... 🔗informazione.it

Cane fugge dal cancello e azzanna mamma e figlia che passeggiano: ricoverate in gravi condizioni - Mamma e figlia aggredite da un cane. Erano uscite di casa per una passeggiata, lunedì mattina 28 aprile 2025, nel quartiere di Cattabrighe di Pesaro. Quando stavano ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Aggredita in casa dal cane del nipote - morta 97enne

Sul posto al momento dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri che per allontanare il cane dalla vittima sono stati costretti a sparare colpi di pistola.