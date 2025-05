Agenzia ONU riconosce la responsabilità della Russia nell’abbattimento del volo MH17

Per la prima volta, l’Agenzia per l’Aviazione Civile delle Nazioni Unite ha ufficialmente riconosciuto la responsabilità della Russia nell'abbattimento del volo MH17, avvenuto il 17 luglio 2014 in Ucraina. Questa dichiarazione segna un passo significativo in una controversia che ha segnato le relazioni tra vari Stati membri.

Per la prima volta l'Agenzia per l'Aviazione Civile delle Nazioni Unite ha espresso una posizione ufficiale riguardo una controversia che vede contrapposti diversi Stati membri. Al centro della discussione c'è l'abbattimento del voloMH17, accaduto il 17 luglio 2014 in Ucraina, in seguito al quale 298 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, hanno perso la vita.

